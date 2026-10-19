В ТПП сообщили о внесении порядка 30 пакетов поправок в законопроекты в год ТПП ежегодно вносит около 30 пакетов поправок и предложений в законопроекты

Москва19 окт Вести.Торгово-промышленная палата (ТПП) ежегодно вносит порядка 30 пакетов поправок и предложений в законопроекты, а также самостоятельно разрабатывает 10-15 законодательных актов. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил президент ТПП РФ Сергей Катырин.

По его словам, часть инициатив палата разрабатывает сама.

Мы каждый год вносим порядка 30 пакетов поправок и предложений в законопроекты, ну и порядка 10-15 законодательных актов мы формируем сами, генерируем сами. Это наша уже инициатива, которая касается иногда отдельного закона, иногда это изменение того или иного законодательства, но все равно это законодательный акт, который должен быть обсужден в Государственной думе, Совете Федерации и принят заявил Катырин

Президент ТПП отметил, что в работе активно участвуют и регионы РФ.

В этой части мы достаточно активно стараемся работать. Ну и, конечно, нам помогают в первую очередь регионы, потому что там бизнес. И наши комитеты, и советы, которые здесь в палате работают, это где-то процентов на 80-90 из предпринимателей они все состоят. У нас работает 20 комитетов, 15 советов, то есть 35 таких общественных формирований по всем направлениям деятельности, по всем практически отраслям, через которые проходят все и законодательные обсуждения, нормативные акты, и оценка регулирующего воздействия, потому что нам важно знать точку зрения именно предпринимателя на те или иные нормативные акты сказал Катырин

Ранее он сообщил, что Торгово-промышленная палата представлена в 350 точках России, что позволяет оперативно получать информацию из любой точки страны.