В ТПП сообщили о работе 350 представительств по всей России Президент ТПП Катырин: представительства организации работают в 350 точках РФ

Москва19 окт Вести.Торгово-промышленная палата (ТПП) представлена в 350 точках России, что позволяет оперативно связываться с предпринимателями и получать от них информацию. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Мы – крупнейшее объединение. У нас 130 торгово-промышленных палат на территории Российской Федерации. Это относится и к субъектам Федерации, муниципальные палаты. И наши представительства, филиалы и представители работают. Суммарно у нас получается вместе с палатами, мы сегодня представлены в 350 точках Российской Федерации заявил Катырин

Президент ТПП отметил, что такая сеть позволяет оперативно получать информацию из любой точки страны.

Поэтому у нас есть возможность в режиме единого времени связаться с любой точкой Российской Федерации, с предпринимателями, с нашими представителями. И, естественно, есть возможность получать информацию о них, от них, об обсуждаемых законах, об их предложениях в этих законах добавил он

Ранее Катырин сообщал, что ТПП планирует развивать деловые советы в Азии и Африке.