Эксперт допустил дальнейшую эскалацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе Политолог Маслов: угроза военной эскалации в АТР будет нарастать

Москва14 авг Вести.Угроза военной эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в будущем будет нарастать, так как страны пополняют запасы вооружений и напитываются весьма агрессивными идеями. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

По его оценке, ситуация в АТР складывается довольно хрупкая и взрывоопасная из-за наличия множества потенциальных очагов конфликта.

В будущем эскалация будет нарастать, страны напитываются вооружением и, самое главное, весьма агрессивными идеями. И надо понимать, что если здравомыслящие страны, в том числе Россия, Китай, ряд других стран региона не поймут, что политика – это все-таки искусство компромиссов, искусство договоренностей, мы получим постоянную угрозу, которая будет влиять просто уже на жизнь обычных людей объяснил Маслов

Ранее командующий Тихоокеанским флотом России адмирал Виктор Лиина в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину заявил, что военно-политическая обстановка в АТР имеет тенденцию к усложнению.