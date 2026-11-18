"Решительный отпор Западу": Bloomberg о беседе Путина с Трампом и Си Bloomberg: Путин на саммите АТЭС дал мощный отпор попыткам изолировать Россию

Москва18 ноя Вести.Президент России Владимир Путин своим участием в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) сводит на нет попытки Запада изолировать Россию, сообщает агентство Bloomberg.

Саммит АТЭС проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября 2026 года.

Владимир Путин впервые за девять лет появился на "семейном фото" глав стран АТЭС, заняв центральное место рядом с Си Цзиньпином и Дональдом Трампом, и дал тем самым мощный отпор Западу отмечает Bloomberg

"Семейные фотографии" носят церемониальный характер, но они отображают политическую ситуацию в мире, подчеркивает агентство.

Выступая на деловом форуме саммита АТЭС, Путин отметил, что Россия стала "мировым рекордсменом" по количеству введенных против нее санкций, однако достойно прошла испытания этими санкциями.