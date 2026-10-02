Лазейку для обхода налога на вклады хотят устранить РБК: власти собираются устранить лазейку для обхода налога на вклады

Москва2 окт Вести.Правительство РФ внесло в Думу проект поправок в Налоговый кодекс, где устраняется лазейка, которая использовалась для обхода уплаты налога на вклады, пишет РБК.

Отмечается, что сейчас четко не прописан механизм налогообложения вкладов на доверительном управлении. Из-за пробела в законе управляющие компании не обязаны отчитываться о доходах, которые его клиенты получили, а сами вкладчики могли не платить налог на процентный доход по вкладам.

В поправках, которые правительство направило 30 сентября направило в Госдуму, предложено синхронизировать налогообложение обычных банковских вкладов и вкладов на доверительном управлении отмечается в сообщении

Согласно предложению правительства, в Налоговом кодексе предлагается прописать, что общие правила сбора налога на вклады также применяются к процентным доходам от депозитов, если те выплачивались доверительному управляющему в интересах физических лиц — учредителей управления.

Управляющие будут передавать данные о процентных доходах, полученных в интересах клиентов, в банки не позднее трех рабочих дней до даты выплаты процентов, а банк сможет направлять данные в ФНС.

Ранее сообщалось, что, согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, НДФЛ на проценты с вкладов закроет пятую часть дефицита бюджета в 2027 году.