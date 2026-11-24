Москва24 ноя Вести.Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ. Документ был внесен правительством вместе с проектом бюджета на 2027–2029 годы и является бюджетообразующим.

Закон, в частности, наделяет кабинет министров полномочием утверждать общие требования к порядку разработки и утверждения, а также к составу и содержанию бюджетных прогнозов субъектов РФ и муниципальных образований. Как отмечается в пояснительной записке, это позволит сформировать единую систему долгосрочного бюджетного планирования на всех уровнях, синхронизировать его со среднесрочным и программно-целевым планированием, своевременно актуализировать прогнозы и включать в них оценку бюджетных рисков.

Для укрепления устойчивости бюджетной системы и снижения уязвимости федерального бюджета перед внешними рисками закон предусматривает снижение базовой цены на нефть в 2027–2030 годах до 50 долларов за баррель. Кроме того, в случае если президент РФ примет решение о наступлении обстоятельств, обусловленных угрозами безопасности страны, проекты бюджетов могут составляться на один год.

Документ также уточняет нормы перераспределения доходов между бюджетами бюджетной системы — в частности, от НДФЛ, НДПИ, акцизов на алкоголь и единого сельхозналога. Устанавливается, что госпошлина за лицензии на розничную продажу алкоголя по нормативу 100% будет зачисляться в бюджеты городских и муниципальных округов, Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Поступления от лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией направят на финансирование региональных мер по охране здоровья и дальнейшему контролю в этой сфере.

Кроме того, закон призван урегулировать вопросы межбюджетных отношений субъектов РФ и муниципальных образований.