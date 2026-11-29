Москва29 ноя Вести.Поправки в закон об особенностях исполнения бюджета на следующие три года реализуют поручения президента России, высвобождая около 300 млрд рублей для регионов, и расширяют возможности субъектов РФ по получению ряда трансфертов. Об этом заявил ИС "Вести" заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Он прокомментировал принятые Госдумой и одобренные Советом Федерации на этой неделе поправки в закон об особенностях исполнения бюджета на следующую трехлетку.

В частности, президент об этом говорил, давал такое поручение - перенести уплату регионами долга по бюджетным кредитам с периода 2027-29 годов на период после 2030 года. Это реализовано в бюджетном пакете и высвобождает регионам порядка 300 миллиардов рублей. Расширены возможности регионов по получению трансфертов на лекарственное обеспечение, в первую очередь для закупки льготных лекарственных препаратов. Также расширены возможности по получению трансфертов для защиты объектов и подготовки к зимнему периоду - это тоже был запрос со стороны регионов сообщил Жуков

Также вице-спикер ГД оценил эффект налоговых изменений, принятых на этой неделе в третьем окончательном чтении Госдумой и одобренных Советом Федерации.