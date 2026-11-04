Москва4 ноя Вести.Государственная Дума девятого созыва рассмотрела проект бюджета на 2027–2029 годы, и заключение бюджетного комитета по нему было поддержано депутатами всех фракций. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

По словам парламентария, на первом заседании нового созыва Госдумы президент России Владимир Путин обратил внимание депутатов на особую значимость бюджета и призвал отказаться от популистских заявлений в ходе его обсуждения и направить все силы на то, чтобы это был реалистичный, сбалансированный и рабочий документ.

Государственная Дума девятого созыва только начала свою работу, это первый, но важнейший, безусловно, законопроект, который Дума рассматривает каждый год – это законы о бюджете на следующий год и на ближайшую трехлетку. И я думаю, что недаром, выступая на первом заседании Государственной Думы, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обратил внимание депутатов на то, что это важнейший документ, важнейший проект закона, который предстоит рассматривать Государственной Думе, потому что от бюджета зависит то, как будет развиваться наша страна в ближайшее время - на следующий год и в дальнейшем. сказал Александр Жуков

Он добавил, что в комитете по бюджету и налогам внимательно рассматривалась каждая строчка документа.

Надо сказать, что по итогам этого обсуждения – вот я тоже являюсь членом бюджетного комитета и там курирую бюджетный процесс в Думе, – надо сказать, что заключение комитета, это несколько сотен страниц, где вот все это детально описано, оно было поддержано депутатами всех фракций сообщил вице-спикер

Ранее сообщалось, что Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Основные параметры главного финансового документа страны рассчитаны на постепенный рост доходов и расходов при сохранении дефицита.