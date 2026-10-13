Москва13 октВести.Главный вопрос повестки заседания Государственной думы, по словам председателя Вячеслава Володина, - отчет об исполнении бюджета 2025 года, сообщает ИС "Вести".
У нас в повестке сегодня много вопросов, но основной – это отчет об исполнении бюджета за 2025 год. Если не проанализировать итоги года, значит сохранятся ошибки, которые не будут исправленысказал Вячеслав Володин
Он добавил, что депутаты обсудят в первую очередь реализацию госпрограмм.
Потому что сохранилась практика, когда в течение года профильные министерства корректируют госпрограммы в сторону снижения показателей, а потом отчитываются, что эти сниженные показатели выполнены, причем очень успешно. Это один из примеров, и этих примеров многоотметил председатель Госдумы
Кроме того, на этой неделе депутаты обсудят вопросы укрепления социальных гарантий для граждан, защиты их финансовых прав, а также повышения эффективности выделяемых средств.