Главный вопрос повестки Госдумы - отчет об исполнении бюджета 2025 года Володин: отчет по бюджету 2025 года - главный вопрос заседания Госдумы

Москва13 окт Вести.Главный вопрос повестки заседания Государственной думы, по словам председателя Вячеслава Володина, - отчет об исполнении бюджета 2025 года, сообщает ИС "Вести".

У нас в повестке сегодня много вопросов, но основной – это отчет об исполнении бюджета за 2025 год. Если не проанализировать итоги года, значит сохранятся ошибки, которые не будут исправлены сказал Вячеслав Володин

Он добавил, что депутаты обсудят в первую очередь реализацию госпрограмм.

Потому что сохранилась практика, когда в течение года профильные министерства корректируют госпрограммы в сторону снижения показателей, а потом отчитываются, что эти сниженные показатели выполнены, причем очень успешно. Это один из примеров, и этих примеров много отметил председатель Госдумы

Кроме того, на этой неделе депутаты обсудят вопросы укрепления социальных гарантий для граждан, защиты их финансовых прав, а также повышения эффективности выделяемых средств.