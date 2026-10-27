Москва27 окт Вести.Бизнес-объединение "Опора России" предложило сохранить в Налоговом кодексе прямой запрет для ФНС издавать нормативные правовые акты в сфере налогообложения — это снизит риски "скрытого нормотворчества", пишет газета "Ведомости".

Наделение ФНС нормотворческими полномочиями смешивает функции установления и применения правил, формируя конфликт интересов и повышая риски ведомственного усмотрения подчеркивают авторы письма

Письма с поправками к налоговому законопроекту глава "Опоры России" Александр Калинин направил 22 октября председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову и в Минфин, с их содержанием ознакомились "Ведомости". Минфин в начале октября предложил отменить действующее более 20 лет ограничение для ФНС выпускать акты, обязательные для неопределенного круга лиц.

Исключение п. 2 ст. 4 НК, по мнению бизнеса, подорвет стабильность правопорядка и ослабит гарантии прав налогоплательщиков, а передача регулирующих функций контролирующему органу — механизмы публичного контроля. Претензия есть и к замене понятия "нормативные правовые акты" на более широкое "правовые акты".

Неназванный федеральный чиновник не исключил в разговоре с изданием, что ко второму чтению правительство может отказаться от этой нормы в предложенной редакции. Представитель Минфина напомнил, что запрет касается только актов по налогам, сборам и страховым взносам, а вопрос единых требований ко всем актам органов власти прорабатывается.

Запрет действует с 1999 года; до его появления Госналогслужба выпускала инструкции по расчету налогов, считая их обязательными даже при расхождении с законом, напомнил в беседе с "Ведомостями" управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Партнер Kept Михаил Орлов связал поправку с коллизией: службе не раз поручали регулировать отдельные вопросы, не давая права на такие акты.

Также объединение считает несоразмерным рост штрафов: за просрочку сообщения об обособленном подразделении предлагается 121 000 руб. вместо 200 руб., в 605 раз больше. Оно просит сохранить для дивидендов шкалу НДФЛ в 13 и 15% либо ограничить ставку 18% и не снижать с 2027 года порог дохода на патенте с 20 млн до 15 млн руб.