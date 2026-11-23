Минфин: ужесточение налогового контроля в РФ не затронет семейные переводы Минфин: семейные переводы не подпадут под новый налоговый контроль в РФ

Москва23 ноя Вести.Денежные переводы между близкими родственниками, даже если они совершаются регулярно, не будут проверяться налоговыми органами в рамках нового законопроекта об обмене данными между Центробанком (ЦБ) и Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщили ТАСС в пресс-службе Минфина России.

В ведомстве пояснили, что контроль затронет операции, указывающие на систематическое получение незадекларированных доходов. Речь идет прежде всего о гражданах, которые ведут предпринимательскую деятельность без регистрации или намеренно не платят налоги с регулярных поступлений от других физических лиц. Переводы, связанные с личными обстоятельствами и не имеющие отношения к бизнес-процессам, контролировать не планируется.

Автоматический обмен информацией между ЦБ и ФНС будет распространяться на операции, совершенные начиная с 1 января 2027 года. Движение средств по счетам за 2026 год учитывать не будут. Одним из основных критериев для передачи сведений в налоговую станет превышение порога рисковых операций в 2,4 млн рублей за год.

Конкретные признаки подозрительных переводов, частоту и порядок передачи данных определят в соглашении между ЦБ и ФНС. Вся полученная информация, как утврждается, будет защищена режимом налоговой тайны, требования которого распространят и на Банк России.

Соответствующий законопроект Госдума ранее одобрила во втором чтении. Сейчас банки также передают налоговым органам сведения об операциях физических лиц, однако делают это по запросам в рамках проверок. Новые правила предусматривают регулярный автоматизированный обмен информацией.