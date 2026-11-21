Росфинмониторинг рассказал о новых правилах проверки платежей и переводов Росфинмониторинг начнет получать данные о подозрительных операциях через НСПК

Москва21 ноя Вести.Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) не отслеживает в автоматическом режиме все денежные переводы граждан, однако при необходимости может оперативно получить информацию о подозрительных операциях.

Об этом РИА Новости сообщил статс-секретарь – заместитель директора службы финансовой разведки Герман Негляд.

Он уточнил, что для обработки данных о транзакциях, которые вызывают подозрение, ведомству достаточно направить запрос в Национальную систему платежных карт (НСПК), которая выступает оператором системы "Мир" и проводит расчеты через Систему быстрых платежей.

Основанием для проверки может стать подозрительная последовательность переводов, выявленная аналитиками, или уведомление от государственного органа о вероятных нарушениях.

Замглавы службы добавил, что этот механизм существенно ускоряет деятельность финансовой разведки. Например, если необходимо проверить данные о возможном финансировании терроризма, то сведения могут понадобиться в считанные часы. В подобных случаях быстрее направить единый запрос в НСПК, чем ждать ответов от каждого банка отдельно.

Ранее Негляд объяснил, когда и как могут блокироваться финансовые операции

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг будет вправе запрашивать у НСПК данные о любых операциях.