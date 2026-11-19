Москва19 ноя Вести.Центробанк предложил российским банкам еще около 50 критериев для проверки операций клиентов на причастность к нелегальной финансовой деятельности. Перечень "признаков сомнительности" перечислен в новых методических рекомендациях Банка России, сообщает РБК.

В рекомендациях перечисляются действия, которые могут свидетельствовать об использовании схем с псевдокредитами, привлечением денег в финансовые пирамиды или работе нелегальных ломбардов.

Также ЦБ рекомендует банкам обращать внимание на повторяющиеся переводы денег клиенту на равные суммы или регулярные поступления наличных отмечается в публикации

Банки будут считать подозрительными три вида деятельности при отсутствии лицензий на них и соответствующей регистрации. Это посреднические и консультационные услуги, выдача потребительских займов и привлечение средств физлиц. Нелегальными могут быть сочтены систематические операции по внесению или снятию наличных, если они не соответствуют заявленной деятельности и не подтверждены документами.

Под подозрение банков также должны попадать клиенты, у которых свыше 60% поступлений на счета — это переводы от одних и тех же физлиц добавляет издание

Центробанк отдельно выделил крупные выплаты от клиента банка блогерам, администраторам каналов и чатов и другим посредникам, привлекающим новых инвесторов, если нет сопоставимых расчетов, подтверждающих реальную инвестиционную деятельность.

Банк России за девять месяцев 2026 года выявил 4,4 тысячи компаний, проектов и индивидуальных предпринимателей с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. 46% из них приходится на псевдоинвестционные проекты, включая финансовые пирамиды. Примерно треть (31,6%, или 1,4 тысячи) составляют субъекты с признаками нелегальных кредиторов. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число игроков на нелегальном рынке сократилось на 23%. А вот деятельность нелегальных кредиторов возросла почти вдвое. В пресс-службе Банка России объяснили это ростом активности нелегальных кредиторов в интернете — в соцсетях и на платформах объявлений.