Москва29 окт Вести.Банк России предлагает рассмотреть введение дополнительной ответственности для директоров и менеджмента компаний за неправомерные действия, которые приводят к потере средств инвесторов. Об этом журналистам в кулуарах форума по корпоративному управлению, организованного Московской биржей, сообщил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

В контексте полномочий Центрального банка, возможно, а может быть, и нового ведомства, я говорил о том, что следует, наверное, подумать об установлении дополнительной ответственности директоров и менеджмента за неправомерные действия, которые приводят в том числе к потере средств инвесторов сказал он

Он подчеркнул, что инвестиции сами по себе являются рискованной деятельностью, однако все участники процесса — как инвесторы, так и эмитенты — должны действовать добросовестно.

Если кто-то действует недобросовестно или халатно, тогда должна наступать ответственность заключил первый зампред ЦБ

Ранее заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков сообщил, что ведомство работает над тем, чтобы граждане больше инвестировали в рынки капитала.