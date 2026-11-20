Москва20 нояВести.Росфинмониторинг приостанавливает операции банковских клиентов до 10 рабочих дней только в том случае, если есть подозрения на отмывание незаконно полученных средств.
Об этом рассказал РИА Новости статс-секретарь, заместитель директора службы финансовой разведки России Герман Негляд
При подозрении в отмывании преступных доходов мы приостанавливаем [операции]сказал Негляд
По его словам, такие полномочия у Росфинмониторинга появились еще в июле 2025 года.
Ранее стало известно, что телефонные мошенники смогли убедить жительницу Дзержинска перевести деньги на якобы безопасный счет, поочередно представляясь сотрудниками организации по замене счетчиков, службы безопасности Роскомнадзора.