РИА Новости: в Росфинмониторинге рассказали, когда блокируют денежные переводы

Росфинмониторинг объяснил, когда и как могут блокироваться финансовые операции РИА Новости: в Росфинмониторинге рассказали, когда блокируют денежные переводы

Москва20 ноя Вести.Росфинмониторинг приостанавливает операции банковских клиентов до 10 рабочих дней только в том случае, если есть подозрения на отмывание незаконно полученных средств.

Об этом рассказал РИА Новости статс-секретарь, заместитель директора службы финансовой разведки России Герман Негляд

При подозрении в отмывании преступных доходов мы приостанавливаем [операции] сказал Негляд

По его словам, такие полномочия у Росфинмониторинга появились еще в июле 2025 года.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники смогли убедить жительницу Дзержинска перевести деньги на якобы безопасный счет, поочередно представляясь сотрудниками организации по замене счетчиков, службы безопасности Роскомнадзора.