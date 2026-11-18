Москва18 нояВести.Телефонные мошенники смогли убедить жительницу Дзержинска перевести деньги на якобы безопасный счет, поочередно представляясь сотрудниками организации по замене счетчиков, службы безопасности Роскомнадзора. С жертвой они общались в мессенджере. Об этом сообщает МВД по Нижегородской области.
Испугавшись за свои накопления, женщина последовала инструкциям мошенников и перевела на неустановленные счета 130 000 рублейговорится в сообщении
Потерпевшая обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.