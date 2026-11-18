В Дзержинске мошенники выманили у местной жительницы 130 тысяч рублей

Жительница Дзержинска отдала мошенникам 130 тысяч рублей В Дзержинске мошенники выманили у местной жительницы 130 тысяч рублей

Москва18 ноя Вести.Телефонные мошенники смогли убедить жительницу Дзержинска перевести деньги на якобы безопасный счет, поочередно представляясь сотрудниками организации по замене счетчиков, службы безопасности Роскомнадзора. С жертвой они общались в мессенджере. Об этом сообщает МВД по Нижегородской области.

Испугавшись за свои накопления, женщина последовала инструкциям мошенников и перевела на неустановленные счета 130 000 рублей говорится в сообщении

Потерпевшая обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.