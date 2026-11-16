В Чебоксарах женщина отдала мошенникам более 12 миллионов рублей Жительница Чебоксар перевела мошенникам более 12 млн рублей

Москва16 ноя Вести.В Чебоксарах 43-летняя местная жительница с августа по ноябрь перевела телефонным мошенникам более 12 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД по Чувашской Республике.

Сначала женщине пришло сообщение в мессенджере о якобы осуществленном входе на портал государственных услуг. Позже ей позвонила незнакомая женщина, которая представилась сотрудницей службы поддержки и сообщила, что личные данные жертвы похищены, а ей самой грозит уголовная ответственность. Затем женщину переключили на человека, представившегося сотрудником ФСБ, который сообщил, что якобы выявлен факт подготовки перевода денег иностранному агенту. После этого разговор с потерпевшей продолжил мнимый представитель банка.

Под предлогом защиты сбережений и проверки купюр аферисты заставили потерпевшую снимать накопления и передавать их курьерам якобы для проведения экспертизы. Женщину настолько ввели в заблуждение, что она продала квартиру, приобретенную месяц назад. Злоумышленники угрожали ей серьезными проблемами с законом и расправой над близкими, в том числе маленькими детьми говорится в сообщении

Сотрудникам полиции жертва рассказала, что доверяла звонившим, поскольку те располагали подробной информацией о ней и ее близких.