В России предложили разрешить вложение материнского капитала в банки ЛДПР предложила разрешить класть маткапитал на накопительный счет

Москва16 ноя Вести.Необходимо предоставить семьям в России право положить средства материнского капитала на накопительный счет в банке. Об этом в беседе с ТАСС заявила вице-спикер Государственной думы Мария Воропаева.

По словам парламентария, партия ЛДПР уже начала разработку соответствующего законопроекта.

ЛДПР предлагает дать семьям возможность использовать маткапитал ранее трех лет со дня рождения ребенка и размещать его на банковском накопительном счете. И иметь дивиденды, которые позволят быстрее накопить на жилье сказала Воропаева

По ее словам, использование подобного счета продиктовано тем, что около 20 миллионов семей в России нуждаются в улучшении жилищных условий.

Ранее в Социальном фонде России рассказали, что с 2007 года в РФ выдали более 15,6 миллиона сертификатов на материнский капитал.