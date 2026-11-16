Москва16 нояВести.Необходимо предоставить семьям в России право положить средства материнского капитала на накопительный счет в банке. Об этом в беседе с ТАСС заявила вице-спикер Государственной думы Мария Воропаева.
По словам парламентария, партия ЛДПР уже начала разработку соответствующего законопроекта.
ЛДПР предлагает дать семьям возможность использовать маткапитал ранее трех лет со дня рождения ребенка и размещать его на банковском накопительном счете. И иметь дивиденды, которые позволят быстрее накопить на жильесказала Воропаева
По ее словам, использование подобного счета продиктовано тем, что около 20 миллионов семей в России нуждаются в улучшении жилищных условий.
Ранее в Социальном фонде России рассказали, что с 2007 года в РФ выдали более 15,6 миллиона сертификатов на материнский капитал.