Москва9 нояВести.В России нужно предоставлять молодым семьям гранты для проведения свадьбы.
Данную идею в интервью ТАСС озвучила вице-спикер Госдумы Мария Воропаева.
Я думаю, что в России такая мера поддержки точно была бы востребованной. Действительно, стоимость проведения свадьбы - это такая большая сумма сегоднясказала Воропаева
Депутат напомнила, что молодым людям зачастую приходится долго копить на торжество, а некоторые даже берут для этого кредиты.
Было бы здорово, если бы семья в будущем эти деньги потратила, например, на рождение и воспитание первого ребенкадобавила парламентарий
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