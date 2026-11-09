В Госдуме предложили давать молодым семьям гранты для свадьбы ТАСС: в Госдуме предложили давать молодым семьям гранты для проведения свадьбы

Москва9 ноя Вести.В России нужно предоставлять молодым семьям гранты для проведения свадьбы.

Данную идею в интервью ТАСС озвучила вице-спикер Госдумы Мария Воропаева.

Я думаю, что в России такая мера поддержки точно была бы востребованной. Действительно, стоимость проведения свадьбы - это такая большая сумма сегодня сказала Воропаева

Депутат напомнила, что молодым людям зачастую приходится долго копить на торжество, а некоторые даже берут для этого кредиты.

Было бы здорово, если бы семья в будущем эти деньги потратила, например, на рождение и воспитание первого ребенка добавила парламентарий

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