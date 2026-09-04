В 2025 году супруги из Хакасии поставили рекорд по продолжительности отношений — 75 лет. Такой брак — это теперь не только ценный опыт и повод для гордости, но и возможность получить материальное поощрение от государства. А о том, сколько для этого нужно быть вместе и где оформить выплату, мы расскажем в этом тексте.
На что могут рассчитывать супруги
На данный момент государство предлагает материальную помощь парам, которые прожили вместе 50 и более лет. Наградой, кстати, может быть не только выплата, но и памятные знаки и другие подарки. А некоторые регионы даже организуют торжественные мероприятия для чествования пар-долгожителей.
Однако выплата может "помолодеть": в Госдуму внесли законопроект, который даст право на материальную поддержку парам с 20-летним стажем. Пока инициатива находится в разработке, но предполагается, что она сблизит супругов, увеличит стабильность семейных отношений и хорошо скажется на демографической ситуации в стране и отношении к институту брака.
Кому положены выплаты за долгий брак
Важно понимать: так как решение о награде принимают органы местного самоуправления, ее наличие, условия и сумма зависит от политики и финансовых возможностей конкретного региона.
Чаще всего учитываются:
- Срок совместной жизни. Супруги должны быть в официальном браке не менее 50 лет. Если пара когда-то развелась, а потом поженилась снова, срок совместной жизни считается с нуля.
- Непрерывность брака. Эти годы нужно провести с одним и тем же человеком — отношения с предыдущими партнерами не суммируются.
- Проживание в регионе. Чтобы получить выплату, пара должна жить на территории того субъекта федерации, который предлагает материальную поддержку.
- Подтверждающие документы — свидетельство о заключении брака или запись из ЗАГСа.
Выплата за 50 лет совместной жизни
Как мы писали выше, претендующие на поддержку пары должны находиться в официальном браке не менее 50 лет. А также важно, чтобы супруги на момент юбилея проживали на территории региона, где пособие предусмотрено.
55, 60 лет в браке и старше
Несмотря на то, что выплаты единовременные, они могут повторяться через каждые 5–10 лет (по юбилеям). Это значит, что получить вознаграждение можно на 50, 55, 60, 65 и 70 лет совместной жизни — на золотую, изумрудную, бриллиантовую, железную и благодатную свадьбу соответственно.
Список регионов, где можно получить выплаты за долгий брак
Пособие за длительный союз к федеральным программам не относится. Соответственно, выплаты предусмотрены не во всех субъектах, а именно — в 20.
Из них:
- города:
- Москва;
- Санкт-Петербург;
- области:
- Архангельская;
- Белгородская;
- Владимирская;
- Калужская;
- Ленинградская;
- Московская;
- Пензенская;
- Самарская;
- Свердловская;
- Тюменская;
- края:
- Хабаровский;
- Приморский;
- республики:
- Татарстан;
- Башкортостан;
- Удмуртия;
- автономные округа:
- Ямало-Ненецкий (ЯНАО);
- Ханты-Мансийский (ХМАО).
О некоторых из них мы далее расскажем более подробно.
Москва и Московская область
В столице пары, отмечающие юбилей после 1 января 2026 года, могут получить 29 651 рубль, за 55 и 60 лет — 37 062 рубля, а за 65 и 70 лет — 44 473 рубля. Кстати, чтобы претендовать на выплату, супругам не обязательно иметь российское гражданство.
В Подмосковье суммы поменьше — 5000 рублей за 50 лет, 6000 — за 55, 7000 — за 60, 8000 — за 65 и 9000 за 70 и более.
Санкт-Петербург и Ленобласть
Петербуржцы могут получить выплату за 50, 60, 70 и 75 лет брака. Она составит 50 000, 60 000, 70 000 и 75 000 соответственно.
Власти Ленинградской области предлагают парам-долгожителям:
- 50 000 рублей за 50 лет брака;
- 60 000 за 60;
- 70 000 за 70;
- 75 000 за 75.
Екатеринбург и Свердловская область
В регионе на выплату в 5200 рублей на супруга могут претендовать семьи, которые:
- прожили в браке более 50 лет;
- имеют хотя бы одного ребенка.
Еще таким парам положен знак отличия "Совет да любовь".
Челябинск и Челябинская область
За длительные отношения полагается знак "Семейное счастье" и единовременная денежная помощь:
- 50 000 за брак длительностью 50–59 лет;
- 100 000 — за 60–69;
- 150 000 — за 70 лет.
Как супругам получить выплату к юбилею свадьбы
Есть простой алгоритм:
- Не ранее чем за месяц до юбилея подать заявление на госуслугах или в МФЦ.
- Приложить СНИЛС и паспорта супругов, свидетельство о заключении брака и банковские реквизиты.
- Дождаться решения (рассмотрение может занять от 3 до 30 дней) и получить средства.
Где оформить пособие за крепкий брак
Чтобы получить выплату, нужно обратиться в орган социальной защиты населения, МФЦ по месту регистрации супругов или просто подать заявление на госуслугах (как вариант, попросить о помощи молодых родственников). В СФР идти не нужно, фонд такими вопросами не занимается.
Какие документы нужно подготовить
Кроме заявления, нужно предоставить:
- паспорта или другие удостоверения личности обоих супругов;
- свидетельство о браке (оригинал);
- справку о регистрации или решение суда об установлении места жительства;
- реквизиты банковского счета одного из супругов.
Важно: банковская карта должна быть выпущена на базе национальной платежной системы "Мир".
Процесс оформления
Выплату оформляют бесплатно.
Срок рассмотрения заявления не превышает 30 дней (если подавать его через госуслуги, ответ придет в течение 3–10 рабочих дней). После этого за пять дней перечислят средства.
Важно понимать: решение может быть и отрицательным. Так случается, если:
- Не хватает документов.
- В данных есть ошибки или недостоверные сведения.
- Истек срок приема заявлений (он зависит от конкретного региона, чаще всего это год, но может быть и шесть месяцев).
- Средства уже получили ранее.
Часто спрашивают
Какие льготы и выплаты от государства положены на золотую свадьбу?
На золотую свадьбу, то есть к 50-летнему юбилею совместной жизни, в некоторых регионах России предусмотрены специальные меры поддержки. Например, в Москве и Санкт-Петербурге юбиляры могут отпраздновать золотую свадьбу балом, а в Челябинской области — получить знак отличия "Семейное счастье" и единовременную денежную выплату в размере 50 тысяч рублей.
Принят ли закон о выплатах за 20, 25, 30 лет и ранние годовщины брака?
Сейчас закон находится на стадии разработки и обсуждения. Единого законодательства, которое бы регулировало выплаты за ранние годовщины совместной жизни, пока нет. Но в некоторых областях или муниципалитетах бывают локальные программы поддержки семейных ценностей (небольшие выплаты или символические подарки). Для получения актуальной информации нужно обратиться в местные органы власти или социальные службы.
Существует ли государственная выплата за регистрацию брака?
На федеральном уровне — пока нет.
Но в некоторых регионах молодоженам положена единовременная денежная выплата при вступлении в брак впервые. Например, в Республике Саха (Якутия) она предоставляется гражданам РФ младше 25 лет, которые проживают на территории региона и вступили в брак впервые после 1 января 2024 года. Эта помощь направлена на поддержку молодых семей и стимулирование демографического роста.
Еще есть возможность получить материальную поддержку от работодателя. Такая опция должна быть прописана в локальных документах компании или трудовом договоре. Размер выплаты определяет руководство организации.