В 2025 году супруги из Хакасии поставили рекорд по продолжительности отношений — 75 лет. Такой брак — это теперь не только ценный опыт и повод для гордости, но и возможность получить материальное поощрение от государства. А о том, сколько для этого нужно быть вместе и где оформить выплату, мы расскажем в этом тексте.

На что могут рассчитывать супруги

На данный момент государство предлагает материальную помощь парам, которые прожили вместе 50 и более лет. Наградой, кстати, может быть не только выплата, но и памятные знаки и другие подарки. А некоторые регионы даже организуют торжественные мероприятия для чествования пар-долгожителей.

Однако выплата может "помолодеть": в Госдуму внесли законопроект, который даст право на материальную поддержку парам с 20-летним стажем. Пока инициатива находится в разработке, но предполагается, что она сблизит супругов, увеличит стабильность семейных отношений и хорошо скажется на демографической ситуации в стране и отношении к институту брака.

Кому положены выплаты за долгий брак

Важно понимать: так как решение о награде принимают органы местного самоуправления, ее наличие, условия и сумма зависит от политики и финансовых возможностей конкретного региона.

Чаще всего учитываются:

Срок совместной жизни. Супруги должны быть в официальном браке не менее 50 лет. Если пара когда-то развелась, а потом поженилась снова, срок совместной жизни считается с нуля. Непрерывность брака. Эти годы нужно провести с одним и тем же человеком — отношения с предыдущими партнерами не суммируются. Проживание в регионе. Чтобы получить выплату, пара должна жить на территории того субъекта федерации, который предлагает материальную поддержку. Подтверждающие документы — свидетельство о заключении брака или запись из ЗАГСа.

Выплата за 50 лет совместной жизни

Как мы писали выше, претендующие на поддержку пары должны находиться в официальном браке не менее 50 лет. А также важно, чтобы супруги на момент юбилея проживали на территории региона, где пособие предусмотрено.

55, 60 лет в браке и старше

Несмотря на то, что выплаты единовременные, они могут повторяться через каждые 5–10 лет (по юбилеям). Это значит, что получить вознаграждение можно на 50, 55, 60, 65 и 70 лет совместной жизни — на золотую, изумрудную, бриллиантовую, железную и благодатную свадьбу соответственно.

Список регионов, где можно получить выплаты за долгий брак

Пособие за длительный союз к федеральным программам не относится. Соответственно, выплаты предусмотрены не во всех субъектах, а именно — в 20.

Источник: unsplash.com

Из них:

города: Москва; Санкт-Петербург;

области: Архангельская; Белгородская; Владимирская; Калужская; Ленинградская; Московская; Пензенская; Самарская; Свердловская; Тюменская;

края: Хабаровский; Приморский;

республики: Татарстан; Башкортостан; Удмуртия;

автономные округа: Ямало-Ненецкий (ЯНАО); Ханты-Мансийский (ХМАО).



О некоторых из них мы далее расскажем более подробно.

Москва и Московская область

В столице пары, отмечающие юбилей после 1 января 2026 года, могут получить 29 651 рубль, за 55 и 60 лет — 37 062 рубля, а за 65 и 70 лет — 44 473 рубля. Кстати, чтобы претендовать на выплату, супругам не обязательно иметь российское гражданство.

В Подмосковье суммы поменьше — 5000 рублей за 50 лет, 6000 — за 55, 7000 — за 60, 8000 — за 65 и 9000 за 70 и более.

Санкт-Петербург и Ленобласть

Петербуржцы могут получить выплату за 50, 60, 70 и 75 лет брака. Она составит 50 000, 60 000, 70 000 и 75 000 соответственно.

Власти Ленинградской области предлагают парам-долгожителям:

50 000 рублей за 50 лет брака;

60 000 за 60;

70 000 за 70;

75 000 за 75.

Екатеринбург и Свердловская область

В регионе на выплату в 5200 рублей на супруга могут претендовать семьи, которые:

прожили в браке более 50 лет;

имеют хотя бы одного ребенка.

Еще таким парам положен знак отличия "Совет да любовь".

Челябинск и Челябинская область

За длительные отношения полагается знак "Семейное счастье" и единовременная денежная помощь:

50 000 за брак длительностью 50–59 лет;

100 000 — за 60–69;

150 000 — за 70 лет.

Как супругам получить выплату к юбилею свадьбы

Есть простой алгоритм:

Не ранее чем за месяц до юбилея подать заявление на госуслугах или в МФЦ. Приложить СНИЛС и паспорта супругов, свидетельство о заключении брака и банковские реквизиты. Дождаться решения (рассмотрение может занять от 3 до 30 дней) и получить средства.

Где оформить пособие за крепкий брак

Источник: unsplash.com

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в орган социальной защиты населения, МФЦ по месту регистрации супругов или просто подать заявление на госуслугах (как вариант, попросить о помощи молодых родственников). В СФР идти не нужно, фонд такими вопросами не занимается.

Какие документы нужно подготовить

Кроме заявления, нужно предоставить:

паспорта или другие удостоверения личности обоих супругов;

свидетельство о браке (оригинал);

справку о регистрации или решение суда об установлении места жительства;

реквизиты банковского счета одного из супругов.

Важно: банковская карта должна быть выпущена на базе национальной платежной системы "Мир".

Процесс оформления

Выплату оформляют бесплатно.

Срок рассмотрения заявления не превышает 30 дней (если подавать его через госуслуги, ответ придет в течение 3–10 рабочих дней). После этого за пять дней перечислят средства.

Важно понимать: решение может быть и отрицательным. Так случается, если:

Не хватает документов.

В данных есть ошибки или недостоверные сведения.

Истек срок приема заявлений (он зависит от конкретного региона, чаще всего это год, но может быть и шесть месяцев).

Средства уже получили ранее.

Часто спрашивают

Какие льготы и выплаты от государства положены на золотую свадьбу?

На золотую свадьбу, то есть к 50-летнему юбилею совместной жизни, в некоторых регионах России предусмотрены специальные меры поддержки. Например, в Москве и Санкт-Петербурге юбиляры могут отпраздновать золотую свадьбу балом, а в Челябинской области — получить знак отличия "Семейное счастье" и единовременную денежную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Принят ли закон о выплатах за 20, 25, 30 лет и ранние годовщины брака?

Сейчас закон находится на стадии разработки и обсуждения. Единого законодательства, которое бы регулировало выплаты за ранние годовщины совместной жизни, пока нет. Но в некоторых областях или муниципалитетах бывают локальные программы поддержки семейных ценностей (небольшие выплаты или символические подарки). Для получения актуальной информации нужно обратиться в местные органы власти или социальные службы.

Существует ли государственная выплата за регистрацию брака?

На федеральном уровне — пока нет.

Но в некоторых регионах молодоженам положена единовременная денежная выплата при вступлении в брак впервые. Например, в Республике Саха (Якутия) она предоставляется гражданам РФ младше 25 лет, которые проживают на территории региона и вступили в брак впервые после 1 января 2024 года. Эта помощь направлена на поддержку молодых семей и стимулирование демографического роста.

Еще есть возможность получить материальную поддержку от работодателя. Такая опция должна быть прописана в локальных документах компании или трудовом договоре. Размер выплаты определяет руководство организации.