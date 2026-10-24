Депутат: услуга бесплатной медиации при разводе должна быть во всех регионах РФ

В Госдуме призвали распространить опыт Москвы по бесплатной медиации при разводе Депутат: услуга бесплатной медиации при разводе должна быть во всех регионах РФ

Москва24 окт Вести.Опыт Москвы, где разводящимся парам бесплатно помогают профессиональные медиаторы, стоит распространить на другие регионы России. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов.

В соответствии с Семейным кодексом РФ, если один из супругов против развода, суд вправе отложить разбирательство и дать паре время на примирение — в пределах трех месяцев.

По словам депутата, работа со специалистом — это не разовая консультация, а несколько бесплатных сеансов за счет государства. Такие беседы помогут сохранить семью, если супруги оказались в кризисе.

В Москве — хороший пример. Подобная система работает. Ряд браков уже сохранен, большая статистика отметил Чернышов

По его мнению, консультации с медиатором дают возможность наладить общение и вернуть взаимопонимание между супругами.

В Москве есть программа бесплатной медиации для пар, которые подают заявление на развод. При этом участие полностью добровольное — окончательное решение остается за супругами.