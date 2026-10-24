Москва24 октВести.Опыт Москвы, где разводящимся парам бесплатно помогают профессиональные медиаторы, стоит распространить на другие регионы России. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов.
В соответствии с Семейным кодексом РФ, если один из супругов против развода, суд вправе отложить разбирательство и дать паре время на примирение — в пределах трех месяцев.
По словам депутата, работа со специалистом — это не разовая консультация, а несколько бесплатных сеансов за счет государства. Такие беседы помогут сохранить семью, если супруги оказались в кризисе.
В Москве — хороший пример. Подобная система работает. Ряд браков уже сохранен, большая статистикаотметил Чернышов
По его мнению, консультации с медиатором дают возможность наладить общение и вернуть взаимопонимание между супругами.
В Москве есть программа бесплатной медиации для пар, которые подают заявление на развод. При этом участие полностью добровольное — окончательное решение остается за супругами.