Москва24 ноя Вести.Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Борис Чернышов предложил создать в России "семейный банк отпусков". Такой механизм позволит работающим гражданам добровольно передавать часть оплачиваемого отпуска супругу, родителям или совершеннолетним детям.

Обращение на имя министра труда Антона Котякова есть в распоряжении агентства РИА Новости.

Прошу вас рассмотреть предложение о разработке механизма "Семейный банк отпусков", позволяющего работающим гражданам добровольно передавать часть дней оплачиваемого отдыха супругу, родителям или совершеннолетним детям говорится в документе

Чернышов пояснил, что у членов семьи может быть разная потребность в свободных днях: одному не хватает времени на поездку с ребенком, переезд или бытовые дела, а у другого остаются дни отдыха, которыми он готов поделиться. Сейчас передать отпуск внутри семьи нельзя.

По инициативе можно будет передавать только дни сверх обязательных 28 календарных дней в год, а также дополнительные дни, предоставленные работодателем. Отпуска, связанные с защитой здоровья, например за вредные или опасные условия труда, передавать не разрешат.

Передача должна оформляться по заявлению обоих родственников. Получатель сможет использовать эти дни на личные или семейные нужды без подтверждения цели. При этом каждый работник сохранит право на обязательный отпуск, а накопленные основные отпуска нельзя будет передавать вместо полноценного отдыха.

Если родственники работают в разных организациях, работодатели будут рассчитываться деньгами: компания передающего сотрудника перечислит отпускные работодателю получателя. Количество дополнительных дней рассчитают исходя из среднего заработка получателя, поэтому одна и та же сумма может давать разную продолжительность отдыха.

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