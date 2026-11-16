СФР назвал число выданных по программе маткапитала сертификатов В России в рамках программы маткапитала оформили свыше 15 млн сертификатов

Москва16 ноя Вести.Более 15,6 миллиона сертификатов на материнский капитал выдано в России с января 2007 года, сообщили газете "Известия" в Социальном фонде России (СФР).

Собеседник издания напомнил, что эти средства можно направить на жилье, обучение и другие нужды ребенка.

Действующую последние 19 лет программу маткапитала по инициативе президента РФ Владимира Путина продлили до 31 декабря 2030 года.

По данным СФР, в этом году по количеству заявлений обучение обогнало улучшение жилищных условий. С января по сентябрь на оплату образования поступило 819 тысяч обращений — вдвое больше, чем годом ранее.

Заявок на жилье оказалось на 170 тысяч меньше. Доля обращений на учебу выросла с 30% до 40,3% по сравнению с прошлым годом.

Вместе с тем, по объему расходов недвижимость по-прежнему лидирует. В Министерстве труда и социальной защиты газете рассказали, что с начала 2026 года на жилье пришлось 74% потраченного маткапитала, на образование — 10,3%. Годом ранее на учебу направляли 9,5% средств, а на недвижимость — 73,4%.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар сообщила, что с февраля 2027 года размер материнского капитала на второго ребенка превысит 1 миллион рублей.