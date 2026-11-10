ЦБ оценит условия возвращения Visa и Mastercard в Россию Бакина: ЦБ подумает об условиях возвращения Visa и Mastercard в Россию

Москва10 ноя Вести.Если Visa и Mastercard захотят вернуться в Россию, ЦБ РФ отдельно рассмотрит возможные условия их работы на рынке. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина во время лекции "Лекторий. Кто может отключить вашу карту? Как Россия создавала платежный суверенитет", сообщает РИА Новости.

По словам Бакиной, ЦБ не обсуждал с международными платежными системами их возможное возвращение. Она отметила, что компании потеряли крупный рынок, однако российская платежная инфраструктура в нынешних условиях чувствует себя довольно самодостаточной.

Если и когда дойдем до этой ситуации, мы еще подумаем, что это могут быть за условия, на которых они здесь смогут работать сказала она

Бакина также напомнила, что международные платежные системы полностью ушли с российского рынка и сейчас не входят в реестр ЦБ, то есть не имеют лицензии на работу в стране. Поэтому, по ее словам, в случае возвращения им придется заново пройти необходимую процедуру допуска.

Visa и Mastercard прекратили работу в России весной 2022 года. При этом выпущенные ранее карты продолжают действовать внутри страны, а операции по ним обеспечивает НСПК – оператор платежной системы "Мир". Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее предполагал, что карты Visa и Mastercard полностью выйдут из оборота в России к концу 2027 года.