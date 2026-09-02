Стрем или норм: Костин высказался об игнорировании рабочих сообщений после 18.00 Костин назвал "стремом" для себя игнорирование рабочих сообщений после 18.00

Москва2 сен Вести.Удаленная работа и игнорирование сообщений из рабочих чатов после 18.00 – это "стрем" для главы банка ВТБ Андрея Костина. Об этом он рассказал, отвечая на блиц-опрос в рамках сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

При этом Костин назвал нормальными эти практики для представителей поколения Z.

[Удаленка] для них "норм", для меня "стрем" (негативная оценка - Прим.ред.). [Игнорировать сообщения после 18.00] "норм" для них, для меня "стрем". Я тоже борюсь с этим. Когда в полночь получаю от сотрудника какую-нибудь информацию, я не всегда доволен, иногда высказываюсь достаточно резко, если информация не заслуживает того внимания сказал он

Костин также поделился своим мнением о высокой зарплате на старте. По его словам, это "норм" для всех возрастов.