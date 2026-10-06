Москва6 окт Вести.Власти обсуждают возможность вывести партнерское финансирование (исламский банкинг - прим. ред.) в России из экспериментального режима и сделать постоянно действующим механизмом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на слова зампреда Банка России Алексей Гузнов.

Один из подходов предполагает сделать бессрочным действующий закон об эксперименте. Но в Центробанке считают более перспективным вариант определить наиболее востребованные у клиентов банков и микрофинансовых организаций продукты и встроить правила их работы в действующее финансовое законодательство.

В пресс-службе Банка России полагают, что подобный подход даст возможность точнее учитывать специфику отдельных инструментов партнерского финансирования и одновременно сохранить общие принципы регулирования финансового рынка.

Обсуждение будущей модели постоянного регулирования планируется завершить в ближайшее время, уточнил Гузнов. После того, как власти определятся с подходом, потребуется подготовить соответствующий законопроект.

Как рассказал в интервью ИС "Вести" руководитель направления исламского банкинга в Т‑Бизнесе Асхат Гиниятов, ключевое отличие исламского банкинга от традиционного состоит в формировании для клиента халяльной экосистемы. В такой системе клиент не получает предложений по продуктам, не соответствующим нормам ислама, и действует в рамках специально установленных ограничений. При этом в обычном кассовом обслуживании доступны финансовые продукты, которые не отвечают этим требованиям.