"Известия": в СБП появятся платежи через операторов связи и страховые компании

"Известия": к функционалу СБП могут подключить операторов связи и страховщиков "Известия": в СБП появятся платежи через операторов связи и страховые компании

Москва12 ноя Вести.Россияне в перспективе смогут оплачивать покупки через систему быстрых платежей (СБП) в приложениях небанковских организаций — сотовых операторов, страховых компаний, микрофинансовых организаций и финтех-сервисов, сообщил газете "Известия" глава комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он уточнил, что Банк России предлагает открыть им доступ к системе с 22 ноября 2027 года.

Для запуска потребуется принять пакет законопроектов: их второе чтение Госдумой намечено на весну следующего года, добавил Аксаков.

Подключиться новые участники смогут двумя способами: самостоятельно проводить расчеты через специальный счет в ЦБ или передавать поручения клиентов банкам.

В обоих случаях компаниям придется войти в реестр регулятора и выполнить его требования. Для покупателей это позволит расширить выбор способов оплаты в привычных приложениях.

Конкуренция на рынке усилится, но опрошенные газетой эксперты отметили, что комиссии при этом могут не снизятся.

Механизм возмещения покупателям в случае сбоев прорабатывается. Если платеж не прошел, эксперты посоветовали обратиться в банк, списавший средства, и сообщить о проблеме сервису.

Ранее стало известно о новой схеме телефонных мошенников с запугиванием россиян угрозой блокировки переводов средств через СБП.