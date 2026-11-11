Число банковских офисов в России сократилось до минимума с 2010 года Количество банковских офисов в России сократилось до 20,5 тысячи

Москва11 ноя Вести.Количество отделений банков в России сократилось до минимума с 2010 года. На 1 ноября число офисов составило 20 562.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

В начале текущего года в России насчитывалось 22 355 банковских отделений, что 8,72% больше, чем в ноябре.

Советник председателя правления АО "Национальный Банк Сбережений" по социальной политике Анастасия Кудрявцева пояснила агентству, что сокращение количества банковских офисов связано с изменением потребительского поведения населения.

Для многих клиентов посещение отделения перестало быть необходимостью, поэтому банкам становится экономически нецелесообразно поддерживать прежнюю плотность филиальной сети сказала эксперт

При этом она отметила, что физические отделения кредитных организаций не утрачивают своего значения. Они по-прежнему востребованы для решения сложных финансовых вопросов, получения консультаций, обслуживания бизнеса, а также проведения операций, при которых необходимо личное присутствие клиента. Кроме того, банковские отделения важны для граждан, которые испытывают трудности в пользовании цифровыми сервисами, пожилых клиентов.

По словам Кудрявцевой, снижение числа офисов означает не отказ банков от физического присутствия, а, скорее, их переход к более компактной и адресной модели обслуживания. Она предположила, что и далее число банковских отделений будет сокращаться, но при этом они будет расширяться их функционал.