Депутат рассказал о причинах торможения отмены моратория на проверки общепита Чернышов о моратории на проверки бизнеса: COVID-19 победили, а сальмонеллу – нет

Москва26 ноя Вести.Торможение решения об отмене моратория на проверки частного бизнеса в сфере общепита и продажи готовых продуктов связано с необходимостью дальнейшего изучения вопроса и совершенствования механизмов работы. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов.

Вспышка сальмонеллеза в детском саду Екатеринбурга вновь актуализировала дискуссию об отмене моратория на проверки частного бизнеса в сфере общепита и продажи готовых продуктов.

В парламентском измерении постоянно поднимается тема отмены моратория на проверки бизнеса. Нужно проверять предпринимателей, особенно те организации, в которых есть элементы общепита, которые сегодня на открытых прилавках продают продукты питания, готовые к употреблению без термической обработки. Эта проблема уже была озвучена неоднократно, в частности, во время пандемии. Однако ковид мы победили, а вот сальмонеллу и ее "друзей" пока не победили заявил Чернышов

Он подчеркнул, что соблюдение санитарных норм при производстве продуктов питания должно быть обязательным требованием для всех предприятий общепита. Однако реальность такова, что некоторые проверяющие органы злоупотребляют своим положением, проводя многократные проверки одного и того же предприятия и добиваясь от него неправомерных уступок. Это является серьезным поводом для вмешательства прокуратуры, которая должна защищать права добросовестных предпринимателей и производителей. В перспективе, внедрение современных технологий, способных выявлять систематические проверки одних и тех же объектов, должно автоматически сигнализировать о потенциальных проблемах и требовать соответствующей реакции вышестоящего руководства.

Важно вернуть и активно применять такой инструмент, как контрольные закупки, который законодательно закреплен за Роспотребнадзором. Хотя сейчас такие проверки требуют согласования с прокуратурой, они служат важным механизмом для предотвращения недобросовестной конкуренции и других нарушений. Поэтому необходимо активно возвращать и внедрять подобные практики. На ближайшей встрече с представителями Минздрава, Роспотребнадзора, мы будем поднимать эту тему. От разных фракций она постоянно звучит. И я уверен, что мы до 2030 года выйдем на создание целой системы проверок, которые не будут, с одной стороны вредить предпринимателям, а с другой стороны будут охранять наших покупателей-потребителей рассказал Чернышов

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев заявил, что мораторий на проведение проверок алкогольного бизнеса нужно обязательно снять. По его мнению, в случае с алкогольным бизнесом мораторий на плановые проверки "играет с обществом злую шутку".