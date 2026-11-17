Депутат Чернышов: некоторые переводы могут привести к отмене пособий на детей

Депутат объяснил, какие переводы могут стать причиной отказа в детском пособии Депутат Чернышов: некоторые переводы могут привести к отмене пособий на детей

Москва17 ноя Вести.Некоторые переводы на карту могут стать причиной отказа в детском пособии, об этом рассказал председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов в беседе с RT.

По его словам, новые правила проверки денежных поступлений в экспериментальном режиме будут работать в трех регионах.

С 1 октября по 31 декабря 2026 года в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах проводится эксперимент. При рассмотрении заявлений на пособие Социальный фонд учитывает не только доходы и имущество семьи, но и общую сумму поступлений на ее банковские счета за расчётный период рассказал Чернышов

Он отметил, что если общая сумма поступлений за расчетный период будет достигать или превышать 200% от совокупного дохода семьи, то это может привести к отмене пособий на детей.

Ранее стало известно, что единое пособие на детей с 1 января 2027 года проиндексируется на 6,8%.