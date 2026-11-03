Минтруд назвал новые условия получения единого пособия с 2027 года Минтруд предложил учитывать банковские обороты при назначении единого пособия

Москва3 ноя Вести.Обороты по банковским счетам заявителей планируется начать учитывать с 1 апреля 2027 года при назначении единого пособия на детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

В пресс-службе ведомства отметили, что соответствующие изменения в правилах предоставления выплаты вынесены на общественное обсуждение.

С 1 апреля 2027 года для назначения единого пособия на детей будут учитываться обороты по счетам говорится в сообщении

Уточняется, что с 1 января по 1 апреля 2027 года сведения по счетам будут учитываться только для аналитики. С апреля же результаты проверки начнут учитывать при рассмотрении заявлений. Сейчас аналогичный механизм действует в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Согласно новым правилам, сумма оборотов по счетам не должна превышать двукратную сумму общего годового дохода семьи.

При расчете доходов будут учитывать зарплаты, соцвыплаты, премии, поступления от самозанятости и другие источники. Из расчета исключат переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты, а также документально подтвержденные доходы от продажи имущества.

Кроме того, Минтруд предложил уточнить требования к минимальному заработку для получения единого пособия – с января он должен составлять не менее 10 МРОТ в год. Условия не распространяются на граждан с объективными причинами для отсутствия заработка, среди которых беременность, забота о близких с инвалидностью и болезнь.

Ранее сообщалось, что в следующем году будет повышен ряд пособий. Единое пособие планируют увеличить на 6,8%.