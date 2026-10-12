Москва12 окт Вести.Мошенники под видом сотрудников Социального фонда начали запугивать россиян возможным аннулированием детских пособий из-за "подозрительных" денежных переводов. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

Мошенники обзванивают родителей от имени Социального фонда и сообщают, что после проверки личных счетов у гражданина были обнаружены сторонние переводы, из-за которых детские пособия могут быть аннулированы отметили в "Мышеловке"

Как отмечается, в дальнейшем аферисты требуют подтвердить легальность денежных переводов, для чего средства якобы необходимо перевести на специальный "необлагаемый транзитный счет".

Специалисты "Мышеловки" подчеркивают, что сотрудники Социального фонда не требуют перевода средств на сторонние счета для подтверждения права на социальные выплаты и пособия.

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают россиян, предлагая "работу за рубежом".