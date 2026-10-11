Россиян предупредили о мошеннических схемах с вакансиями о работе за рубежом Доцент Щербаченко: мошенники обманывают россиян, предлагая работу за границей

Москва11 окт Вести.Мошенники обманывают россиян, предлагая "работу за рубежом". Об этом предупредил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

В беседе с NEWS.ru он рассказал, что подобные вакансии чаще всего предлагают высокую оплату труда и бесплатное жилье, а также предоставляют минимум требований к опыту.

Как только откликаетесь, "работодатель" тут же предлагает перейти в мессенджер, чтобы "обсудить детали в неформальной обстановке". Вам присылают красивые документы, рассказывают о престижности компании, а потом наступает момент Х: нужно оплатить оформление визы, страховку, медицинскую справку или "регистрационный сбор" сказал Щербаченко

Эксперт добавил, что "работодатель" исчезает вместе с вакансией, как только получает деньги.

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