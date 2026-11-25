Досрочный выход на работу может ограничить родителей в праве на пособие Родителям в РФ могут ограничить право на пособие при досрочном выходе на работу

Москва25 ноя Вести.В Госдуме рассматривают законопроект, который предусматривает новые условия для сохранения ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Авторы инициативы предложили ограничить родителям право на выплату при досрочном выходе на работу.

Документ был внесен правительством 23 октября 2026 года. Поправки вносятся в закон о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, и закон об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Сейчас в законодательстве не указан минимальный срок отпуска по уходу за ребенком, после которого родитель может вернуться к работе и продолжать получать пособие до полутора лет. Кабмин предложил ввести этот порог. Так, если законопроект примут, при выходе на работу до того, как ребенку исполнится 1,5 года, право на выплату сохранится только у тех, кто пробыл в отпуске не менее двух месяцев.

В то же время предполагается увеличение на 30 календарных дней в год лимитов оплачиваемого больничного по уходу за больным ребенком. Так, для родителей детей до семи лет лимиты вырастут с 60 до 90 дней, а при заболеваниях из специального перечня – с 90 до 120 дней. Для детей от семи до 15 лет лимит увеличат с 45 до 75 дней, а при уходе за ребенком-инвалидом до 18 лет – со 120 до 150 дней.

Если законопроект будет принят, изменения вступят в силу 1 января 2027 года.