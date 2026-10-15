Соцфонд: пособие по уходу за ребенком по полутора лет в ноябре выплатят досрочно

Соцфонд: в ноябре выплатят досрочно пособие по уходу за ребенком до полутора лет Соцфонд: пособие по уходу за ребенком по полутора лет в ноябре выплатят досрочно

Москва15 окт Вести.Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет в ноябре работающие родители получат досрочно. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Социального фонда России.

Одно детское пособие в следующем месяце семьи получат раньше. Это ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей говорится в публикации

В Соцфонде пояснили, что выплаты обычно проводятся 8-го числа. В ноябре это будет воскресенье. В этой связи пособие будет направлено на два дня раньше – 6 ноября.

Ранее сообщалось, что максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора в 2027 году возрастет на 12 559 рублей и составит 95 580 рублей.