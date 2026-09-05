Москва5 сенВести.Партия "Единая Россия" поддерживает введение моратория на проверки малого бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА, заявила первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.
Она отметила, что необходимость ввести мораторий подтверждает позиция Генеральной прокуратуры по этому вопросу.
Мораторий позволит предпринимателям сосредоточиться на восстановлении объектов, сохранении рабочих мест и продолжении работы, не отвлекая ресурсы на многочисленные контрольные процедурыцитируются слова Когогиной в сообщении в канале партии в MAX
По ее словам, это адресная и временная мера в отношении бизнеса, который оказался в зоне особого риска.
Такая политика идет в русле последовательных шагов "Единой России" по снижению административной нагрузки на бизнес, которая соответствует приоритетам Народной программы и словам президента Владимира Путина о необходимости создавать для бизнеса более благоприятные условия, отметила Когогина.
Следующий шаг — перевод максимально возможного объема отчетности на цифровые платформы, чтобы сократить количество формальных процедур и необходимость личного взаимодействия с контролирующими органамидобавила парламентарий
Ранее в "Единой России" выступили за введение льгот на перевозку аграрной продукции.