В ЕР выступили за мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от дронов

ЕР поддержала мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА В ЕР выступили за мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от дронов

Москва5 сен Вести.Партия "Единая Россия" поддерживает введение моратория на проверки малого бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА, заявила первый зампред комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина.

Она отметила, что необходимость ввести мораторий подтверждает позиция Генеральной прокуратуры по этому вопросу.

Мораторий позволит предпринимателям сосредоточиться на восстановлении объектов, сохранении рабочих мест и продолжении работы, не отвлекая ресурсы на многочисленные контрольные процедуры цитируются слова Когогиной в сообщении в канале партии в MAX

По ее словам, это адресная и временная мера в отношении бизнеса, который оказался в зоне особого риска.

Такая политика идет в русле последовательных шагов "Единой России" по снижению административной нагрузки на бизнес, которая соответствует приоритетам Народной программы и словам президента Владимира Путина о необходимости создавать для бизнеса более благоприятные условия, отметила Когогина.

Следующий шаг — перевод максимально возможного объема отчетности на цифровые платформы, чтобы сократить количество формальных процедур и необходимость личного взаимодействия с контролирующими органами добавила парламентарий

Ранее в "Единой России" выступили за введение льгот на перевозку аграрной продукции.