В "Единой России" выступили за введение льгот на перевозку аграрной продукции "Единая Россия" выступила за льготные тарифы на перевозку продукции АПК

Москва31 авг Вести.Партия "Единая Россия" выступает за введение льготных тарифов на транспортировку продукции агропромышленного комплекса (АПК), заявил первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

По его словам, которые приводятся на сайте партии, ЕР поддерживает решение правительства РФ направить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки такой продукции.

"Единая Россия" выступает за введение льготных тарифов на перевозку продукции АПК сказал Плотников

Депутат объяснил, что для сельхозпроизводителей транспортные расходы напрямую влияют на себестоимость и конечную цену товара. При возникновении сбоев господдержка должна подключаться без промедления, чтобы проблемы с перевозками не оборачивались потерями для хозяйств, подчеркнул Плотников.

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