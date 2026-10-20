В Госдуме объяснили, почему необходимо создать в РФ реестр медблогеров Депутат Чернышов: лечением у медблогера человек может усугубить свой диагноз

Москва20 окт Вести.Публичный реестр медиков-блогеров необходим, так как лишь треть граждан РФ проверяет информацию интернет-специалистов, а некачественное лечение может негативно повлиять на здоровье. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Борис Чернышов.

Депутат назвал причины, по которым подобный публичный реестр необходим.

Публичный реестр медиков-блогеров очень важен сегодня, потому что по данным, которые публикует ВЦИОМ, только 29% россиян проверяют квалификацию того или иного медика-блогера, от которого они слышат в интернете советы: что применять, как лечиться, какие таблетки глотать. Многие из блогеров, которые сегодня заявляют свои советы для большого числа людей, не имеют необходимого образования, квалификации, знаний, и из-за этого возникает большое число проблем заявил парламентарий

Чернышов считает, что в реестре должны содержаться данные о квалификации, опыте работы, образовании медика-блогера, чтобы каждый его подписчик или читатель мог убедиться в качестве его знаний.

Мы видим, что большое число людей обращаются в больницу после того, как лечатся, прикладываясь к дубу, к сосне, глотая какие-то непонятные вещи, и думают, что от этого получат больше здоровья и хорошего настроения. Это не так. Получается так, что человек может усугубить свой диагноз, либо неправильно лечиться. И это вызывает проблемы добавил Борис Чернышов

Ранее с предложением создать сервис для проверки квалификации медицинских блогеров Чернышов обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, руководителям Росздравнадзора и Роскомнадзора.