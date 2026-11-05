Москва5 ноя Вести.Регламентация деятельности психологов должна быть введена в России на самом высоком уровне. В этом может помочь профессиональный стандарт и принятие закона, регулирующего эту сферу, заявил ИС "Вести" кандидат медицинских наук, старший преподаватель РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин.

По его словам, регулирование рынка психологических услуг в стране поможет гражданам сформировать правильное мнение о специалисте, к которому они обращаются.

Все, что относится к медицине и к человеку, мне кажется, регламентированность должна быть очень высокая. Мы должны юридически быть подкованы – и врачи, и пациенты – для того, чтобы не было никаких казусов и не было никаких потом последствий… Потому что могут появляться люди, которые не обладают компетенциями, но могут представлять собой какое-то сообщество, которое может привести к тому, что у человека может сформироваться совершенно не то, что мы ожидаем. И он получит не те эффекты, которые он ожидает. И хорошо, если это не навредит объяснил Кондрахин

Кроме того, регламентация даст ведомствам необходимую нормативную базу для организации проверок работы специалистов с недостаточной профессиональной подготовкой.

Стандарт дает направление: кто может быть, как, сколько лет должен быть стаж, когда в практику выходить? То есть определенные такие нарративы, которые должен пройти обычный специалист… Проверяющие органы скажут: "На какие мы должны базисные данные ссылаться юридически, чтобы сказать, что человек имеет право или не имеет, или он перешел границу?" Поэтому мы подбираем людей, мы учим, обучаем, есть программы, и тогда можно будет проверить и сказать, что человек обладает компетенциями или нет добавил эксперт

Ранее в Госдуме предложили ввести в России рамочный закон и профессиональный стандарт для защиты граждан от психологов-шарлатанов. По словам депутата Нины Останиной, присутствие на рынке большого числа непрофессионалов создает риски для клиентов и снижает доверие общества к психологии как к науке и практике.