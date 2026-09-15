Эксперт: следует сначала разъяснить закон, а потом принимать его

Эксперт рассказал, после какого этапа "закон должен стать законом" Эксперт: следует сначала разъяснить закон, а потом принимать его

Москва15 сен Вести.Законы принимаются до того, как общество получает официальные разъяснения по их применению. Более эффективным подходом могло бы стать предварительное обсуждение законопроектов, формирование экспертного мнения, информирование граждан еще до их вступления в силу.

Такое мнение высказал ИС "Вести" член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов.

Мы сначала принимаем закон, а потом его разъясняем. Может быть, сначала нужно было разъяснить, обсудить, сформировать профессиональное суждение? Только после этого закон должен стать законом считает Терновцов

По мнению адвоката, старшего преподавателя Московского университета им. А.С. Грибоедова Алексея Аксенова, без сложного законодательства не существовало бы профессии юриста.