Эксперт: без сложного законодательства не было бы профессии юриста

Эксперт рассказал, что позволяет существовать профессии юриста Эксперт: без сложного законодательства не было бы профессии юриста

Москва15 сен Вести.Законы нередко "сложны для понимания", заявил ИС "Вести" адвокат, старший преподаватель Московского университета им. А.С. Грибоедова Алексей Аксенов.

Законы сложны для понимания. Есть такое мнение, что наличие некоего сакрального знания у юриста - это знание, связанное с переводом языка законодателя на язык обывателя. Если бы законы были бы очень простые, профессия юриста бы отпала сказал Аксенов

Законы пишутся сложным языком, чтобы "строго следовать букве закона, одно понятие выводилось из второго". Тем не менее, "помимо сложной юридической обвязки", каждый закон необходимо сопровождать понятными и доступными разъяснениями, считает руководитель Бюро расследований Народного Фронта Валерий Алексеев.