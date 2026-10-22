Проект о налоговом вычете за расходы на оплату психологов внесли в ГД

В России подготовили проект о налоговом вычете за оплату услуг психологов Проект о налоговом вычете за расходы на оплату психологов внесли в ГД

Москва22 окт Вести.Депутаты ГД от фракции "Новые люди" внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предполагающий налоговый вычет за расходы на оплату услуг психологов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно инициативе, право на вычет может быть предоставлено, если лицо, оказывающее услуги, работает в области психического здоровья, а также соответствует квалификационным требованиям профессионального стандарта "Психолог-консультант".

Как пояснили авторы проекта, в настоящий момент в российском законодательстве существует правовой пробел. Он заключается в том, что человек, который оплатил услугу психолога в медицинской организации, может получить социальный налоговый вычет, в то время как гражданин, оплативший такую услугу вне медицинской организации, такого права не имеет.