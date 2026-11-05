Москва5 ноя Вести.В России необходимо пересмотреть подход к выдаче лицензий на частную медицинскую деятельность, чтобы повысить требования к специалистам.

Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, доктор медицинских наук Ян Власов.

Он сравнил советскую медицину с современной, когда в платную медицину могли попасть только те, кто имеет огромный опыт работы. По словам Власова, Росздравнадзор пытается вернуться к такой структуре работы.

Мы считаем, на самом деле, это выход из ситуации, это правильный подход ... Мы сейчас пытаемся это обсуждать в том числе с Министерством здравоохранения. Значит, было бы правильно, чтобы лицензии на частную медицинскую деятельность могли выдаваться именно при определенном наборе специалистов, имеющих обоснованный ... опыт оказания медицинской помощи ... Значит, статус [получит] определенный научный, кандидат наук, доктор медицинских наук отметил Власов

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