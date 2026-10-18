Москва18 окт Вести.В России следует усилить и сделать более избирательным подход к выдаче лицензий на образовательную деятельность коммерческим вузам. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил ректор МФТИ и бывший министр образования и науки РФ (2012-2016 гг.) Дмитрий Ливанов.

По его словам, государственную аккредитацию должны иметь только те вузы, которые соответствуют высоким требованиям.

Речь идет прежде всего о лицензировании и аккредитации, поскольку государство по сути выдает знак качества вузу, давая ему право вести образовательную деятельность и снабжая его для этого лицензией на образовательную деятельность и аккредитацией на соответствующие образовательные программы. Вот эту работу, безусловно, как мне кажется, нужно усилить, надо сделать подход здесь более селективным, более избирательным. Потому что у нас любой вуз может вести образовательную деятельность, это не запрещено законом об образовании, но государственную аккредитацию должны иметь только те образовательные программы, которые соответствуют высоким требованиям качества сказал Ливанов

Ректор вуза также обратил внимание на то, что в коммерческих вузах дают только "корочки", без самого главного – образования.

Мы видим, что очень часто люди получают диплом о высшем образовании, но не получают самого высшего образования, как определенного уровня подготовленности к профессиональной деятельности. Именно поэтому, конечно, важна работа по расчистке нашей системы высшего образования от тех вузов, которые не в состоянии обеспечить качественную образовательную программу добавил он

Ранее председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что при выдаче лицензий вузам не должен применяться бизнес-подход. По ее словам, вуз не должен зарабатывать деньги, а должен "давать прочные знания".