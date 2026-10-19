Эксперт Каленский: работодатели все еще обращают внимание на наличие диплома

Эксперт Каленский заявил, что диплом все еще имеет значение для работодателей Эксперт Каленский: работодатели все еще обращают внимание на наличие диплома

Москва19 окт Вести.При найме новых сотрудников работодатели все еще обращают внимание на дипломы о высшем образовании. Таким мнением с ИС "Вести" поделился заместитель директора по подбору персонала и развитию бизнеса кадрового холдинга UNITY Болеслав Каленский.

Он добавил, что наличие дипломов по допобразованию уже не играет такой важной роли.

"Корочка" в смысле диплома высшего образования и названия, она, конечно, играет роль. Если мы говорим про допобразование, да, наличие огромного количества корочек роль играет гораздо меньше заявил Каленский

Эксперт отметил, что главным фактором является возможность и умение применять знания на практике.

Именно возможность, желание и качественное применение на практике полученных знаний - вот это сейчас ключевое, поэтому "корочки" допобразования, они уходят на второй план. Главное, чтобы вы на практике смогли все это применить рассказал Каленский

Ранее ректор МФТИ Дмитрий Ливанов объяснил, как ВУЗы могут достигать высокого качества образования. Большую роль в этом, по его мнению, играют ранее включение работодателей в учебный процесс и отбор студентов.