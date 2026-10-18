Москва18 окт Вести.Ранее включение работодателей в образовательный процесс высших учебных заведений – важный фактор успеха и высокого качества подготовки. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил ректор МФТИ и бывший министр образования и науки РФ (2012-2016 гг.) Дмитрий Ливанов.

По его словам, не менее важным для достижения высокого качества образования в МФТИ является отбор студентов.

Мы действительно очень тщательно подходим к тому, чтобы отобрать самых подготовленных, мотивированных абитуриентов для обучения в МФТИ. И абсолютно понятно, что человек без должного уровня освоения школьной программы не может быть успешным студентом, а потом и успешным профессионалом. Кроме этого, безусловно, еще важно качество образовательного процесса в вузе, очень важен прежде всего уровень преподавателей, их высокая компетенция, их профессионализм. Ну и все, что связано со взаимодействием с работодателями, потому что мы готовим студентов для работы на рынке труда, для работы в наших ведущих компаниях и в научных организациях. И, конечно, раннее включение работодателей в образовательный процесс — это тоже такой значимый, важный фактор успеха сказал Ливанов

По словам ректора вуза, большую работу в получении качественного образования проделывают и сами студенты.

Дело в том, что качественное образование — это серьезная работа. И эту работу делают не только преподаватели, не только сотрудники университета, но прежде всего ее делает сам студент. И эта работа требует, как я уже сказал, и серьезной предварительной подготовленности, то есть высокого уровня освоения школьной программы и потом серьезных усилий уже в ходе обучения в университете. Поэтому высшее образование так сложно получить, если мы говорим о качественном высшем образовании. Именно поэтому оно так высоко ценится. И работодатели оценивают людей хорошо подготовленных, платя им более высокую зарплату добавил он

Ректор раскрыл и требования к абитуриентам.

Мы предъявляем очень высокие требования на входе к нашим абитуриентам. Это не меньше 85 баллов единого государственного экзамена по профильным предметам, не менее 75 баллов по русскому языку. И у нас самый высокий уровень первокурсников, если сравнивать с другими российскими университетами заключил Ливанов

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о переходе российских вузов на новую модель высшего образования, срок обучения при этом будет составлять от четырех до шесть лет в зависимости от сложность выбранной программы.