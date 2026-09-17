Сервис для проверки квалификации медицинских блогеров предложили создать в ГД В ГД предложили создать сервис для проверки квалификации медблогеров

Москва17 сен Вести.В России необходимо создать публичный цифровой сервис для проверки квалификации медицинских блогеров – с таким предложением вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, руководителям Росздравнадзора и Роскомнадзора, передает ТАСС.

Прошу рассмотреть возможность разработки и реализации комплекса мер, предусматривающего: введение системы верификации медицинских блогеров, позиционирующих себя в качестве врачей и распространяющих медицинские рекомендации либо предлагающих платные консультации медицинского характера; создание публичного цифрового сервиса проверки медицинского специалиста, в том числе с возможностью его интеграции с порталом госуслуг говорится в обращении

Инициатива предполагает, что любой пользователь сможет проверить "специалиста" по ФИО или псевдониму, привязанному к аккаунту. Иными словами – можно будет легко узнать, есть ли у автора блога реальное медицинское образование и действующая аккредитация.

Кроме того, Чернышов предлагает создателям соцсетей и онлайн-платформ задуматься о введении специальной маркировки аккаунтов верифицированных медицинских специалистов: предлагается использовать отдельный знак или индикатор, с помощью которого человек сразу поймет, что профессиональный статус медицинского блогера подтвержден.

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