Москва24 ноя Вести.Для повышения медицинской грамотности населения России необходимо ввести жесткую ответственность, если человек с медицинским образованием выступает против клинических рекомендаций. Об этом ИС "Вести" сообщил врач-кардиолог Александр Мясников.

Также он заявил о необходимости "перекрыть путь" блогерам, вещающим на медицинские темы без должного образования.

Посмотрите, как сделано во многих местах. Все медицинские крупные ассоциации, допустим, кардиологическая ассоциация, урологическая, ревматологи и так далее… В обязательном порядке, помимо своих научных журналов, ведут для пациента. Причем две базовые "на пальцах" и продвинутые… Должны быть сайты, написанные профессионалами для пациентов. Они должны быть доступны… Мы должны перекрыть путь безответственным блогерам без медицинского образования вообще… И мы должны ввести очень жесткую ответственность, если человек с медицинским образованием выступает против того, что говорят клинические рекомендации. За это надо лишать диплома, в некоторых странах за это предусмотрено уголовное наказание. Просто неприлично для развитой страны, неприлично много людей, которые говорят: "Гипертония не болезнь, не будем лечить, инфаркты, инсульты, холестерин не надо, вакцинацию не надо". Почему мы это позволяем? прокомментировал доктор Мясников

Ранее Александр Мясников заявил, что женщинам старше 50 лет необходимо вакцинироваться от гриппа, пневмококковой инфекции и столбняка, а также проходить определенные виды скринингов.