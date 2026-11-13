Милонов высказался против штрафов для родителей за отказ от вакцинации детей

Депутат Милонов осудил инициативу штрафовать родителей-антипрививочников Милонов высказался против штрафов для родителей за отказ от вакцинации детей

Москва13 ноя Вести.Инициатива о введении штрафных санкций для родителей, отказывающихся от вакцинации детей, является нецелесообразной. Такую позицию в беседе с NEWS.ru выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Парламентарий напомнил, что движение противников прививок заметно активизировалось еще в период пандемии. Милонов признал наличие проблемы, однако подчеркнул необходимость сохранения за гражданами права самостоятельного выбора в вопросах медицинского вмешательства.

Он отметил, что не поддерживает отказ от детских прививок, однако выступает против административного принуждения и штрафов за нежелание вакцинироваться, например от гриппа.

Насильно заставлять и штрафовать я бы не стал, а усилил бы разъяснительную работу подытожил Милонов

По его словам, люди не прививаются, поскольку они не обладают должной информацией.

Ранее в Госдуме признали острой проблему с отказом от прививок в России.