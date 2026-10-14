Миронов назвал чрезмерным запрет отчисленным студентам поступать в тот же вуз

В ГД против пятилетнего запрета отчисленным студентам поступать в тот же вуз Миронов назвал чрезмерным запрет отчисленным студентам поступать в тот же вуз

Москва14 окт Вести.Запрет отчисленным за дисциплинарные нарушения студентам в течение пяти лет поступать в тот же вуз является чрезмерным. Такого мнения придерживается лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов.

Парламентарий понятие дисциплинарного нарушения очень широкое. Однако каким бы оно ни было, студент его совершивший, уже наказан самым строгим образом – отчислением.

Я за дисциплину и ответственность. Но наказание должно быть соразмерно проступку. Пять лет запрета на повторное поступление – явно чрезмерная мера сказал Миронов ТАСС

Инициатива пятилетнего запрета на поступление в тот же вуз отчисленным студентам принадлежит Минобрнауки. Ведомство подготовило проект соответствующего приказа.